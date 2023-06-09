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Показана Honda Civic с секвентальной коробкой передач

Несмотря на все очевидные преимущества электромобилей, многие из нас просто не могут пройти мимо того, что обратной связи слишком мало: ни шума двигателя, ни переключения передач — бытовая техника на колесах! Именно по этой причине этот Honda Civic EV, построенный магазином ECU в Таиланде, оснащен полностью функциональной трансмиссией.

Показана Honda Civic с секвентальной коробкой передач
© ПроКроссовер.ру

Как вы, наверное, знаете, большинство современных электромобилей размещают свои двигатели либо непосредственно на колесах, либо на осях, что устраняет необходимость в трансмиссии и связанные с ней потери мощности. Кроме того, с максимальным крутящим моментом, доступным с самого начала, вам, возможно, не нужны шестерни. Тем не менее, у этого конкретного Civic есть секвентальная коробка передач, которая позволяет водителю почувствовать связь с горячим хэтчбеком. Мощность по-прежнему стабильна: 250 л.с. и 600 Нм крутящего момента на колесах.

Снаружи уникальный электромод мгновенно узнаваем благодаря крышке капота из углеродного волокна с прозрачным окном, обеспечивающим обзор моторного отсека. Не утруждайте себя поиском аккумулятора: он находится сзади для лучшего распределения веса между осями.

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