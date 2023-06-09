Люксовый бренд NIO выпустит новую версию седана ET5

NIO начнет выпускать электрические универсалы
Как сообщает издание SPEEDME.RU, китайский люксовый бренд электрокаров Nio выпустит новую версию седана ET5 в Европе к концу 2023 года. Модель ET5 Touring станет отличным конкурентом для BMW i5 Touring, недавно электрокар заметили на фотоссесии в Норвегии перед его официальным дебютом 15 июня.
Напомним, что модель разрабатывалась с учетом потребностей европейских клиентов. ET5 Touring имеет много внутреннего пространства, даже высоты над головами задних пассажиров.
Стоимость новинки будет превышать стоимость ET5, цена которого составляет 47 тысяч евро с подпиской на аккумулятор на 75 киловатт-часов. Напомним, что подписка на аккумуляторы дает доступ к сети станций замены батарей Nio.