Люксовый бренд NIO выпустит новую версию седана ET5

Как сообщает издание SPEEDME.RU, китайский люксовый бренд электрокаров Nio выпустит новую версию седана ET5 в Европе к концу 2023 года. Модель ET5 Touring станет отличным конкурентом для BMW i5 Touring, недавно электрокар заметили на фотоссесии в Норвегии перед его официальным дебютом 15 июня.

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Напомним, что модель разрабатывалась с учетом потребностей европейских клиентов. ET5 Touring имеет много внутреннего пространства, даже высоты над головами задних пассажиров.