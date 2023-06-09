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Первые беспилотники на дорогах будут не от Tesla

Как сообщает издание SPEEDME.RU, Департамент транспортных средств Калифорнии совсем недавно дал добро автоматизированной системе вождения Mercedes-Benz без активного участия водителя. Калифорния всегда являлась одним из крупнейших рынков сбыта для Tesla, несмотря на это, Mercedes-Benz стали первыми, кто смог получить разрешение на продажу и аренду автомобилей с режимом автопилота в Калифорнии.

Первые беспилотники на дорогах Калифорнии будут не от Tesla
© group.mercedes-benz.com

Одобренная департаментом система Mercedes-Benz 3-го уровня «DRIVE PILOT» позволяет водителю без проблем отвлекаться от вождения, однако работает она только в светлое время суток и на скорости не выше 60 км/ч. Компания также собирается добавить её как опцию в модели S-Class и EQS Sedan 2024 года.

Теперь у компании есть возможность предлагать свою автопилот-систему на дорогах Калифорнии в районе залива, Центральной долине, Лос-Анджелесе, Сакраменто и Сан-Диего и на автомагистралях между некоторых штатов.

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