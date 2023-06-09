Новый хэтчбек BMW 1-Series тестируют на гоночной трассе

Эти шпионские снимки показывают прототип M135i, судя по его тормозам и колесам, но установка с четырьмя выхлопными газами — то, что BMW обычно приберегает для полноразмерных автомобилей M. Это приводит к вопросу: собирается ли M Division увеличить наддув 2,0-литрового 4-цилиндрового двигателя M135i и воскресить значок 1M, который в последний раз использовался на предшественнике M2.

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Наиболее очевидно можно увидеть трапециевидную форму воздухозаборника в новом переднем бампере. Фары имеют менее камуфляжную линзу. Нет никаких изменений в степени маскировки вокруг решеток почек. Вероятно, BMW готовится уменьшить уродливую высокую решетку на 1-Series 2023 года, которая заходит вверх и на пластиковую панель кузова спереди.

Официальные документы BMW, представленные ранее, предполагали, что BMW меняет внутренний код модели 1-Series с F40 на F70 в июле 2024 года, что указывает на совершенно новый автомобиль. Но это не соответствует тому, что мы видим на этих фотографиях, или срокам, поскольку 1-Series, которой уже четыре года, подлежит фейслифтингу, а не замене.

Автомобиль на шпионских снимках основан на нынешней 1-Series, поскольку у него такие же старомодные дверные ручки и такая же крышка топливного бака. У него такие же двери, хотя, что интересно, на предыдущих шпионских снимках был показан другой дизайн задних боковых окон заставил изменить свое направление дальше вверх по задней стойке.

В секретных документах BMW упоминается 116i, который, вероятно, оснащен тем же 1,5-литровым трехцилиндровым двигателем, что и Active Tourer 216i, где он развивает 121 л.с. и 230 Нм. Но 2,0-литровые бензиновые и дизельные варианты, включая преемника нынешнего M135i мощностью 302 л.