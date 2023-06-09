Известна дата начала продаж в России кроссовера Livan X3 Pro

Cтартовая цена на Livan X3 Pro составляет 1 699 900 рублей. В перечне оборудования есть мультимедиа с 8-дюймовым дисплеем, круиз-контроль, подогрев передних сидений, камера заднего вида, бесключевой доступ, датчик света, кондиционер, панель комбинации приборов с цветным дисплеем 3,5 дюйма, встроенный видеорегистратор, фронтальные подушки, системы ABS, ESC; салон отделан кожзамом.