Стала известна дата начала продаж в России кроссовера Livan X3 Pro
Продажи нового китайского кроссовера Livan X3 Pro начнутся в России 15 июня, сообщает Telegram-канал No Limits.
Cтартовая цена на Livan X3 Pro составляет 1 699 900 рублей. В перечне оборудования есть мультимедиа с 8-дюймовым дисплеем, круиз-контроль, подогрев передних сидений, камера заднего вида, бесключевой доступ, датчик света, кондиционер, панель комбинации приборов с цветным дисплеем 3,5 дюйма, встроенный видеорегистратор, фронтальные подушки, системы ABS, ESC; салон отделан кожзамом.
Силовой агрегат представлен бензиновым "атмосферником" 1,5 литра мощностью 103 л.с. и вариатором. Привод - только передний.
Длина Livan X3 Pro составляет 4008 мм при колёсной базе 2480 мм. Ширина и высота новинки - 1760 и 1575 мм. Высота дорожного просвета - 185 мм.