GM инвестирует более $2 млрд в модернизацию производства автомашин с ДВС

Как сообщает ТАРАНТАС НЬЮС , компания General Motors заявила, что инвестирует 500 миллионов долларов в развитие своего завода в Техасе. Автопроизводитель планирует запустить сборку собственных внедорожников с ДВС на предприятии.

По данным источника, всего в свои заводы и технологии автоконцерн инвестирует более 2 миллиардов долларов. Не так давно стало известно, что в предприятия в Мичигане будет вложен 1 миллиард долларов. Именно там собираются пикапы с двигателями внутреннего сгорания. Отмечается, что в начале года появилось сообщение о том, что в новое поколение двигателей V8 будет инвестировано 854 миллиона долларов.