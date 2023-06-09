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Автоконцерн General Motors инвестирует 2 млрд долларов для модернизации производства автомобилей с ДВС

Как сообщает ТАРАНТАС НЬЮС, компания General Motors заявила, что инвестирует 500 миллионов долларов в развитие своего завода в Техасе. Автопроизводитель планирует запустить сборку собственных внедорожников с ДВС на предприятии.

GM инвестирует более $2 млрд в модернизацию производства автомашин с ДВС
© Моя Москва.онлайн

По данным источника, всего в свои заводы и технологии автоконцерн инвестирует более 2 миллиардов долларов. Не так давно стало известно, что в предприятия в Мичигане будет вложен 1 миллиард долларов. Именно там собираются пикапы с двигателями внутреннего сгорания. Отмечается, что в начале года появилось сообщение о том, что в новое поколение двигателей V8 будет инвестировано 854 миллиона долларов.

Все запланированные траты компании говорят о том, что она хочет расширить свой ассортимент. Можно предположить, что бренд намерен развиваться не только в сфере электрокаров, но и в тяжелых пикапах с ДВС.

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