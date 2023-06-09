Эксперты сравнили электрокары из Китая и выделили самый выгодный

В России предлагается много электрокаров, которые поставляются в автосалоны из Китая. Эксперты провели сравнение, чтобы выделить самый выгодный в сегменте автомобиль.

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Чтобы провести объективную оценку, эксперты рассмотрели электрокары из Китая, которые приобретаются в Москве. В списке потенциальных затрат выделили ТО, госпошлину, налог на транспорт, ремонт, шиномонтаж, страховой полис и зарядка. Специалисты не рассматривали дополнительные расходы, которые могут возникать в процессе эксплуатации.

Расчеты проводились для 8 моделей, стоимостью от 2 440 000 рублей до 4 370 000 рублей. В качестве срока эксплуатации взяли 3 года. Средняя стоимость владения за 1 км пути составила 14.16 - 25.14 рубля. Для эксплуатации сроком 5 лет этот показатель равен 12.63 - 21.9 рубля. В каждом из случаев самым выгодным электрокаром оказался Xpeng G3 460N. Напомним, что в оснащении G3 460N используется электродвигатель на 197 л.с. и система переднего привода.

Эксперты рассмотрели отдельно те модели, которые реализуются на рынке России официально. В эту категорию попали автомобили брендов Skywell, Evolute и Москвич. Самым выгодным в списке оказался электрокар, который выпускается московским автозаводом. Стоимость владения таким автомобилем за 3 года составляет 1 590 000 рублей, а за 5 лет - 2 400 000 рублей.