Запас хода электромобилей в США за десять лет увеличился втрое

Максимальный запас хода электромобилей, реализуемых в Соединенных Штатах, за период с 2012 по 2022 год увеличился в два раза, а средние показатели возросли за этот период времени примерно в три раза. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, ссылающаяся на информацию Агентства по охране окружающей среды США.

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На данный момент верхним пределом считаются показатели седана Lucid Air, способного пройти на одной зарядке 832 км. Тем не менее тесты свидетельствуют, что реальные данные не совсем соответствуют тем параметрам, которые заявлены в сопроводительной документации. Репортеры WSJ сами сели за руль и выявили, что фактический запас дальности может отличаться от заявленного, так как автоконцерны руководствуются общепринятыми отраслевыми циклами, предполагающими идеальные условия перемещения, не всегда достижимые на практике.

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В случае с Lucid Air Grand Touring, предоставленным представителю Wall Street Journal для теста, перемещение в город и за город разрядило тяговую аккумуляторную батарею (АКБ) спустя 629 км, судя по данным бортового компьютера, и это намного ниже заявленного.

Журналисты выяснили, что плавный ход на высокой скорости быстро опустошает батарею. Поэтому из заявленных характеристик требуется сразу вычитать около 12,5%, чтобы вычислить запас хода при движении по шоссе со скоростью 120 км/ч.

Кроме того, из-за впечатляющей динамики разгона электромобили не переносят длительных скоростных поездок, и это тоже нужно учитывать при планировании длительного перемещения.

Сторонние испытания Lucid Air продемонстрировали, что машина преодолевает около 656 км на одном заряде на автостраде со скоростью 120 км/ч. Хотя, пожалуй, большинству автолюбителей такого суточного пробега вполне хватит для комфортного перемещения по трассе.

Экономичность электромобиля зависит и от размерности колес. К примеру, если заменить стандартные 19-дюймовые колеса на 21-дюймовые, то запас хода сократиться примерно на 10%.

На Lucid Air напряжение, используемое электромотором, составляет 924 В. Поэтому электромобиль способен зарядиться для поездки на 480 км за 20 минут при подключении к экспресс-зарядке. Но такие станции пока еще не очень распространены даже в США, и полностью заполнить АКБ от станции получится за 12, а то и за 18 часов.