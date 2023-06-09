Ford отзывает более 125 000 гибридов

Ford отзывает 125 322 автомобиля, т.к. отказ двигателя может привести к воспламенению масла или паров под капотом. Этот шаг касается Ford Escape, Maverick и Lincoln Corsair, все с 2,5-литровыми подключаемыми гибридными силовыми агрегатами.

© PNZdrive

В основе неисправности кроются «проблемы изолированного производства двигателей». Очевидно, они виноваты в преждевременном отказе мотора некоторых из вышеупомянутых автомобилей. Когда происходит отказ двигателя, масло или пары, которые могут выйти из самого двигателя, могут иногда воспламеняться под капотом и вызывать возгорание.

Поскольку эти автомобили являются гибридными, клиенты могут иногда продолжать движение, даже если двигатель не работает. В таких ситуациях вероятность возгорания еще выше, поскольку масло или пары могут скапливаться на источниках воспламенения. Ford указывает в своем заявлении в NHTSA, что отказ двигателя «должен вызывать громкие звуки».

Из 125 322 автомобилей 3165 составляют Lincoln Corsair 2021–2023 гг., 35 501 — Mavericks 2022–2023 года и 86 656 — Escape 2020–2023 гг.

Еще раз стоит отметить, что этот отзыв распространяется только на автомобили с 2,5-литровым гибридным силовым агрегатом или подключаемым гибридным силовым агрегатом.