«АвтоВАЗ» планирует летом начать производство автомобилей Lada Granta с ABS

«АвтоВАЗ» планирует летом начать производство автомобилей Lada Granta, оснащенных антиблокировочной системой тормозов. Об этом рассказал журналистам глава компании Максим Соколов в кулуарах выставки «Евразия — наш дом».

Он отметил, что на Lada Vesta ABS устанавливается практически с момента запуска конвейера. «На Vesta в базовом варианте они уже установлены практически с момента запуска конвейера. Что касается Granta — мы планируем возобновить эту функцию уже летом этого года», — сказал Соколов, которого цитирует ТАСС.

В мае прошлого года в России ввели упрощенный техрегламент на фоне ухода с российского рынка иностранных поставщиков и введенных антироссийских санкций. В том числе правительство разрешило производить автомобили экологических классов от «Евро-0» до «Евро-5», а также не устанавливать ABS и систему «ЭРА-ГЛОНАСС».