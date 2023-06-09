У Lexus появился трёхрядный кроссовер

Марка Lexus после долгих раздумий всё-таки решилась на выпуск кроссовера с полноценным третьим рядом сидений. Был RX L, но в новом поколении такой версии у модели не осталось, а GX - рамный внедорожник - перебор для семейных. Ответом на запросы рынка стал Lexus TX.

© Пресс-служба Lexus

По сути, о Lexus TX практически все было известно до дебюта, потому что в основе лежит Toyota Grand Highlander на архитектуре GA-K. Каркас кузова у моделей унифицирован, оригинальными являются капот, передние крылья, пятая дверь, оптика и бамперы. Решётка же достойна отдельного упоминания, потому что она выполнена в новом корпоративном стиле, предусматривающим менее выраженную форму "веретена". Для TX предложен пакет F Sport, который

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Длина нового кроссовера - 5160 мм, ширина - 1990 мм, размер колёсной базы - 2950 мм. Объём багажника при разложенном третьем ряде составляет 569 литров, если его сложить, то доступно 1625 литров, а если поступиться и вторым рядом, то все 2747 литров.

Пресс-служба Lexus

Базовая версия Lexus TX 350 оснащается турбочетвёркой 2,4 литра (279 л.с., 430 Нм) и 8-ступенчатым "автоматом", привод - передний или полный. Lexus TX 500h - базовый гибрид без возможности подзарядки, отдача системы - 371 л.с. и 555 Нм. Второй гибрид - 412-сильный Lexus TX 550h+. Он более продвинутый, "розеточный", умеет ездить на электротяге без подключения ДВС (53 км). В основе этого гибрида лежит атмосферный V6 3,5 литра, которому помогает электромеханический вариатор.

Для гибридов по умолчанию предлагается пакет F Sport Performance, который предусматривает не только небольшие отличия в стайлинге, но и полный привод (реализован за счёт отдельного электромотора) и "подруливающие" задние колёса.

Приборы "нарисованы" на экране диагональю 12,3 дюйма, мультимедиа имеет тачскрин 14 дюймов. В базовую комплектацию входит трёхзонный климат-контроль, а также комплекс Lexus Safety System+ 3.0. Опционально доступны панорамная крыша, премиум-аудиосистема, проекционный дисплей и другое оборудование.

Пресс-служба Lexus

Старт продаж Lexus TX состоится осенью. Главным рынком для кроссовера является Северная Америка.