Cybertruck посчитали опасным для вождения

Wired: в альфа-версии электропикапа Cybertruck обнаружили проблемы с тормозами и шумом
Предсерийная "альфа" версия электропикапа Cybertruck имела проблемы с подвеской, герметизацией кузова, уровнем шума, управляемостью и системой торможения. Об этом сообщает издание Wired со ссылкой на технический отчет из утечки внутренних документов компании Tesla.
Документ датируется 25 января 2022 года. Маск лично был за рулем этой версии прототипа, публиковав фотографии с поездки в Twitter. В отчете говорится, что в альфа-версии Cybertruck "имеются ряд областей, к которым нет четкого пути для полной герметизации" автомобиля. Это проблема не только защиты от непогоды, но и шума в салоне.
Данные в отчете указывают на то, что альфа-версия была значительно шумнее, чем предполагали инженеры, исходя из своих разработок, и что тестировщики выявили 21 потенциальную утечку шума в кузове автомобиля. Также в документе отмечен ряд проблем, в том числе "чрезмерная резкость и рывки на средней скорости", "высокие ускорения" и "тряска конструкции". В нем говорилось, что грузовик испытал "чрезмерный боковой рывок во время маневрирования на низкой скорости".
Специалист указал на необходимость решить проблемы с доработкой рулевого управления и креном кузова. Согласно отчету, в январе 2022 года накладка на педаль тормоза Cybertruck все еще находилась в стадии проектирования, поэтому у альфы были "чрезмерный ход педали и непостоянная остановка" и проблемы с торможением при повороте.
"Это автомобиль на стадии альфа-тестирования, поэтому неудивительно, что он еще далек от намеченных целей", - отметил бывший главный операционный директор Nissan и генеральный директор Aston Martin Lagonda Энди Палмер, комментируя изданию данные из отчета. Впервые Tesla анонсировала Cybertruck еще в 2019 году.
С тех пор дата релиза новинки несколько раз откладывалась. В настоящее время ожидается, что электропикап Cybertruck поступит в продажу в третьем квартале 2023 года, но в ограниченном количестве. Маск пояснял, что начало массовой сборки Cybertruck запланировано на 2024 год.