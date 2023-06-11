Cybertruck посчитали опасным для вождения

Предсерийная "альфа" версия электропикапа Cybertruck имела проблемы с подвеской, герметизацией кузова, уровнем шума, управляемостью и системой торможения. Об этом сообщает издание Wired со ссылкой на технический отчет из утечки внутренних документов компании Tesla.

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Документ датируется 25 января 2022 года. Маск лично был за рулем этой версии прототипа, публиковав фотографии с поездки в Twitter. В отчете говорится, что в альфа-версии Cybertruck "имеются ряд областей, к которым нет четкого пути для полной герметизации" автомобиля. Это проблема не только защиты от непогоды, но и шума в салоне.

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Данные в отчете указывают на то, что альфа-версия была значительно шумнее, чем предполагали инженеры, исходя из своих разработок, и что тестировщики выявили 21 потенциальную утечку шума в кузове автомобиля. Также в документе отмечен ряд проблем, в том числе "чрезмерная резкость и рывки на средней скорости", "высокие ускорения" и "тряска конструкции". В нем говорилось, что грузовик испытал "чрезмерный боковой рывок во время маневрирования на низкой скорости".

Специалист указал на необходимость решить проблемы с доработкой рулевого управления и креном кузова. Согласно отчету, в январе 2022 года накладка на педаль тормоза Cybertruck все еще находилась в стадии проектирования, поэтому у альфы были "чрезмерный ход педали и непостоянная остановка" и проблемы с торможением при повороте.

"Это автомобиль на стадии альфа-тестирования, поэтому неудивительно, что он еще далек от намеченных целей", - отметил бывший главный операционный директор Nissan и генеральный директор Aston Martin Lagonda Энди Палмер, комментируя изданию данные из отчета. Впервые Tesla анонсировала Cybertruck еще в 2019 году.