Депутат Госдумы предложил продавать красивые номера на Госуслугах

"Уже есть проект нормативной базы, которая позволит законно продавать красивые номера на машины. Но почему-то их отложили в долгий ящик, - прокомментировал Ткачев. - Хотя введение этой инициативы нужно именно сейчас, в условиях дефицитного бюджета. Вместо того, чтобы повышать штрафы, лучше продавать услуги, на которые есть спрос".