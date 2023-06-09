Депутат Госдумы предложил продавать красивые номера на Госуслугах

Депутат Госдумы Ткачев предложил легализовать продажу красивых номеров
Депутат Госдумы от партии "Новые люди" Антон Ткачев отправил запрос председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением возобновить работу по созданию открытых аукционов на приобретение автомобильных номеров. Об этом сообщили в пресс-службе партии.
В 2018 году Минэкономразвития опубликовало проект постановления о правилах продажи "красивых" номеров, однако оно до сих пор не принято, а теневой рынок по продаже номеров продолжает существовать, отметил депутат.
"Уже есть проект нормативной базы, которая позволит законно продавать красивые номера на машины. Но почему-то их отложили в долгий ящик, - прокомментировал Ткачев. - Хотя введение этой инициативы нужно именно сейчас, в условиях дефицитного бюджета. Вместо того, чтобы повышать штрафы, лучше продавать услуги, на которые есть спрос".
Согласно его убеждению, люди готовы платить за красивые номера огромные деньги. "Например, номер 777 с 77 регионом стоит на неофициальных сайтах от 3,5 млн рублей. Пусть все желающие смогут купить такие номера легально, а государство - заработать", - резюмировал депутат.
"Новые люди" уверены, что инициатива необходима, чтобы регионы смогли получать дополнительные миллиарды бюджетных доходов для сокращения дефицита бюджета, а рынок красивых номеров вышел из тени.
"Легально получить "красивый" номер невозможно, поэтому люди пользуются связями в ГИБДД и платят за эту неофициальную услугу. По данным Минэкономразвития, такие номера стоят от 10 тысяч до 10 млн рублей, в среднем - 300 тысяч. Чтобы этот теневой рынок ушел в прошлое, мы предлагаем распределять "красивые" номера через открытые аукционы на Госуслугах", - заявил Антон Ткачев.