Конкурент Toyota Camry поступит в продажу до конца июня по цене от 3,4 млн рублей

Дистрибьютор китайской марки сообщил, что на старте продаж, которые запланированы на конец июня, клиенты смогут приобрести автомобиль в трех версиях: Prestige, Ultimate и лимитированной Ultimate SE. Модель будет доступна с безальтернативной силовой установкой мощностью 186 лошадиных сил. При этом подробности комплектаций представители дилера раскроют ближе к началу продаж.

© Motor.ru / Chery Arrizo 8

Chery Arrizo 8 -- седан D-класса длиной 4757 миллиметров. Модель короче Toyota Camry примерно на 100 миллиметров, но слегка превосходит ее в ширину и высоту. Колесная база «китайца» составляет 2770 миллиметров, а у Камри -- 2825 миллиметров. Дорожный просвет новинки равен 144 миллиметрам.

Motor.ru / Chery Arrizo 8

Motor.ru / Chery Arrizo 8

Motor.ru / Chery Arrizo 8

В движение седан приводит 1,6-литровый турбированный двигатель TGDI, отдача которого составляет 186 лошадиных сил. В паре с агрегатом работает семиступенчатый «робот». До «сотни» модель разгоняется за 8,9 секунды. Максимальная скорость составляет 205 километров в час. В смешанном цикле расход топлива машины равен 6,2 литра на сто километров пути.

Chery Arrizo 8 в исполнении Prestige будет доступен у дилеров от 3 399 900 рублей. За комплектацию Ultimate придется заплатить минимум 3 499 900 рублей. Лимитированную версию Ultimate SE можно будет приобрести за 3 549 900 рублей. Подробности комплектаций дистрибьютер раскроет накануне продаж, которые запланированы на конец июня.