Российские системы ABS и ESP появятся на китайских автомобилях

Антиблокировочная система тормозов и курсовая стабилизация разработки российского научно-промышленного холдинга «Итэлма», помимо бренда Lada, могут появиться на машинах китайских автопроизводителей, которые имеют производственные мощности в России. Соответствующие разработки уже ведутся, об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании «Итэлма».

Там подчеркнули, что необходимость заниматься системами безопасности ABS и ESP возникла после ухода с российского рынка компании Bosch, которая была монополистом для российcких автозаводов по этой номенклатуре.

«На сегодняшний день мы номинированы на поставку нашей продукции на автомобили Lada. Параллельно ведутся работы с другими российскими производителями автомобилей, а также с иностранными компаниями (из иностранных сборок в РФ остались только китайские. – «Газета.Ru»), имеющими в России производственные площадки», — рассказал «Газете.Ru» официальный представитель «Итэлма».

В компании также подчеркнули, что на сегодняшний день уже есть готовый продукт – устройства ABS и ESP. С ним испытаны и сертифицированы ряд автомобилей «АвтоВАЗа». Работа по доводке аппаратуры велась совместно с инженерами Lada. В результате удалось добиться полного соответствия требуемым техническим и потребительским характеристикам, подчеркнул собеседник в компании. При этом цена российского устройства устроила тольяттинцев.

«При выборе поставщика наши заказчики руководствуются рыночными принципами и проводят открытый тендер, в котором участвуют в том числе зарубежные компании. То, что мы получили возможность поставки этого блока [на «АвтоВАЗ»], говорит о том, что наше предложение оказалось наиболее конкурентноспособным», — заметили в пресс-службе «Итэлма».