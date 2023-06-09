$82.09+0.6388.04+0.87

Haval опубликовал фотографии нового кроссовера с «собачьим» дизайном

Опубликованы официальные фотографии кроссовера Haval Xianglong. Модель с внутризаводским индексом B26 имеет угловатый кузов и может стать частью нового семейства. В движение её приводит гибридная силовая установка. С большой вероятностью, это система Hi4, как у Haval Xiaolong и Xiaolong Max.

Опубликованы официальные фото нового кроссовера Haval с «собачьим» дизайном
© Motor.ru / Haval

Предполагается, что Haval B26 получит имя Xianglong (Сянлун). С «собачьим» дизайном ему прямая дорога в компанию к Big Dog и Cool Dog, однако китайские СМИ не уверены, что B26 станет частью этого семейства. По размерам модель чуть меньше второго Dargo и более угловатая. Особенно на этом фоне выделяются три «стяжки» на передке и крупная надпись Haval. Ну а два лючка говорят, что B26 —гибрид.

Motor.ru / Haval

Скорее всего, речь идет об установке Hi4, как у Haval Xiaolong Max. В её составе — «четверка» 1.5 и два электромотора, в сумме дающие 279 лошадиных сил и 585 Нм крутящего момента. Есть вариант и попроще, с отдачей 252 силы и 375 Нм. Но вообще максимум архитектуры Hi4 — это 462 лошадиные силы и 100 километров хода на одном электричестве.

Ранее Haval начала продажи нового Dargo. У себя на родине кроссовер называется Big Dog и предлагается в шести версиях по цене от 135 800 юаней, что и соответствует 1,6 миллион рублей. «Второй» Dargo получил цифровой кокпит следующего поколения, аксессуары для отдыха на природе и три силовые установки на выбор. Помимо «турбочетверок» 1.5 и 2.0, ему доступна гибридная система с комбинированной отдачей 326 лошадиных сил и 530 Нм крутящего момента.

Motor.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители