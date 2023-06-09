Опубликованы официальные фото нового кроссовера Haval с «собачьим» дизайном

Опубликованы официальные фотографии кроссовера Haval Xianglong. Модель с внутризаводским индексом B26 имеет угловатый кузов и может стать частью нового семейства. В движение её приводит гибридная силовая установка. С большой вероятностью, это система Hi4, как у Haval Xiaolong и Xiaolong Max.

© Motor.ru / Haval

Предполагается, что Haval B26 получит имя Xianglong (Сянлун). С «собачьим» дизайном ему прямая дорога в компанию к Big Dog и Cool Dog, однако китайские СМИ не уверены, что B26 станет частью этого семейства. По размерам модель чуть меньше второго Dargo и более угловатая. Особенно на этом фоне выделяются три «стяжки» на передке и крупная надпись Haval. Ну а два лючка говорят, что B26 —гибрид.

Motor.ru / Haval

Скорее всего, речь идет об установке Hi4, как у Haval Xiaolong Max. В её составе — «четверка» 1.5 и два электромотора, в сумме дающие 279 лошадиных сил и 585 Нм крутящего момента. Есть вариант и попроще, с отдачей 252 силы и 375 Нм. Но вообще максимум архитектуры Hi4 — это 462 лошадиные силы и 100 километров хода на одном электричестве.