В России выросло число аварий с пострадавшими

Число ДТП с пострадавшими за 5 месяцев 2023 года увеличилось на 5%
За пять месяцев 2023 года в России на 5,2% увеличилось количество ДТП с пострадавшими в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Количество погибших в ДТП за тот же период увеличилось на 3,1%. Такие данные приводятся в релизе, посвященном старту социальной кампании «Продвижение безопасности», поступившем в «Газету.Ru».
«В январе-мае 2023 года количество ДТП с пострадавшими по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 5,2%. Произошло 44 477 аварий, в которых погибли 4639 человек. Это на 3,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ранение получили 56 241 человек (+4,9%)», — отмечается в сообщении.
В 2022 году в России произошло 126 тыс. ДТП, что на 5% ниже уровня 2021 года. При этом 40 российских регионов в 2022 году не смогли достичь плановых показателей по снижению смертности в ДТП, которые предусмотрены федеральным проектом «Безопасность дорожного движения».