В России выросло число аварий с пострадавшими

За пять месяцев 2023 года в России на 5,2% увеличилось количество ДТП с пострадавшими в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Количество погибших в ДТП за тот же период увеличилось на 3,1%. Такие данные приводятся в релизе, посвященном старту социальной кампании «Продвижение безопасности», поступившем в «Газету.Ru».