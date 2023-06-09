«Урал» представил обновленный арктический автобус

Новая модель арктического автобуса «Урал-427701-75» была представлена на всероссийском форуме «От импортозамещения к технологическому суверенитету», передает Ixbt.com.

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Автомобильный завод «Урал» начал работать над проектом «Арктический автобус» чуть более двух лет назад.

Транспортное средство предназначено для безопасной перевозки людей, а также организации мобильных пунктов социальной сферы в районах Крайнего Севера.

Машина способна передвигаться по грунтовым дорогам, бездорожью и снежному покрову при температурах до минус 50°С.

Отличительная черта усовершенствованной модели — каркасно-металлический однообъемный кузов, установленный на раму шасси на виброопорах. Кузову дали вклеенное остекление уменьшенной площади, но увеличенную толщину утеплителя.

Также машина оснащена системой вентиляции и обогревом салона.

USB-розеткой оборудовали каждое пассажирское кресло. Откидывающиеся столики решили оснастить встроенной беспроводной зарядкой. В задней части кузова есть туалет.