$82.09+0.6388.04+0.87

«Урал» представил обновленный арктический автобус

Новая модель арктического автобуса «Урал-427701-75» была представлена на всероссийском форуме «От импортозамещения к технологическому суверенитету», передает Ixbt.com.

«Урал» представил обновленный арктический автобус
© Ru.arctic.ru

Автомобильный завод «Урал» начал работать над проектом «Арктический автобус» чуть более двух лет назад.

Транспортное средство предназначено для безопасной перевозки людей, а также организации мобильных пунктов социальной сферы в районах Крайнего Севера.

Машина способна передвигаться по грунтовым дорогам, бездорожью и снежному покрову при температурах до минус 50°С.

Отличительная черта усовершенствованной модели — каркасно-металлический однообъемный кузов, установленный на раму шасси на виброопорах. Кузову дали вклеенное остекление уменьшенной площади, но увеличенную толщину утеплителя.

Также машина оснащена системой вентиляции и обогревом салона.

USB-розеткой оборудовали каждое пассажирское кресло. Откидывающиеся столики решили оснастить встроенной беспроводной зарядкой. В задней части кузова есть туалет.

Предельная скорость автобуса — 50 километров в час, мощность — 310 лошадиных сил.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители