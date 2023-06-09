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Новый спортпрототип Alpine поделится «световой подписью» с серийными машинами

Марка Alpine рассекретила гиперкар для «Ле-Мана». Машина построена на шасси Oreca и оснащена двигателем V6 3.4 с одним турбокомпрессором и гибридной надстройкой. Регламент категории LMDh ограничивает их комбинированную отдачу 500 киловаттами, или 680 лошадиными силами. Ещё у гиперкаров этого класса одинаковая коробка передач, электрика и аэродинамика.

Гиперкар Alpine поделится «световой подписью» с серийными машинами
© Motor.ru / Alpine

Спортпрототип Alpine будет выступать в топовом классе FIA WEC с 2024 года. Он соответствует регламенту новой категории LMDh, которая ограничивает комбинированную отдачу ДВС и электромотора 500 киловаттами (680 л.с.), а массу — 1030 килограммами. У болидов этого класса должна быть одинаковая аэродинамика, коробка передач Xtrac с интегрированным мотор-генератором Bosch и батарея Williams Advance Engineering.

Motor.ru / Alpine

Построен гиперкар на углепластиковом шасси Oreca с подвесками на двойных поперечных рычагах и штангами-толкателями. Двигатель — V6 3.4 с одним турбокомпрессором, «сухой» смазкой, регулируемым масляным насосом и блоком управления Marelli.

Для сравнения: тоже выступающий в LMDh прототип Cadiilac V-Series.R оснащен «битурбовосьмёркой» 5.5, а Acura ARX-06 — агрегатом V6 2.4, который в компании называют самый малообъемным из тем, что пришлось конструировать для гонок на выносливость.

Motor.ru / Alpine

Язык дизайна прототипа основан на водородном концепте Alpine Alpenglow. Передняя узкая оптика, точнее, создаваемая ею световая подпись появится и на серийных машинах. А вот задние фонари в форме литеры «А» — вряд ли. Название A424_β соответствует номенклатуре прежних гоночных Alpine, но число 24 здесь отсылает к «24 часам Ле-Мана» и дебютному сезону в WEC, а β — к финальному этапу разработки.

И время премьеры выбрано неслучайно. Шестьдесят лет назад Alpine впервые вышла на старт «Ле-Мана», а завтра марафон отмечает свой вековой юбилей. По этой же причине Toyota привезла на кольцо Сарте спортпрототип GR H2 Racing Concept, который будет участвовать в WEC начиная с 2026 года. Он тоже оснащен гибридной установкой, но в отличие от Alpine A424_β, его основным топливом выступает жидкий водород.

Настоящие «стритрейсеры»

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