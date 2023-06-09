Гиперкар Alpine поделится «световой подписью» с серийными машинами

Марка Alpine рассекретила гиперкар для «Ле-Мана». Машина построена на шасси Oreca и оснащена двигателем V6 3.4 с одним турбокомпрессором и гибридной надстройкой. Регламент категории LMDh ограничивает их комбинированную отдачу 500 киловаттами, или 680 лошадиными силами. Ещё у гиперкаров этого класса одинаковая коробка передач, электрика и аэродинамика.
Спортпрототип Alpine будет выступать в топовом классе FIA WEC с 2024 года. Он соответствует регламенту новой категории LMDh, которая ограничивает комбинированную отдачу ДВС и электромотора 500 киловаттами (680 л.с.), а массу — 1030 килограммами. У болидов этого класса должна быть одинаковая аэродинамика, коробка передач Xtrac с интегрированным мотор-генератором Bosch и батарея Williams Advance Engineering.
Построен гиперкар на углепластиковом шасси Oreca с подвесками на двойных поперечных рычагах и штангами-толкателями. Двигатель — V6 3.4 с одним турбокомпрессором, «сухой» смазкой, регулируемым масляным насосом и блоком управления Marelli.
Для сравнения: тоже выступающий в LMDh прототип Cadiilac V-Series.R оснащен «битурбовосьмёркой» 5.5, а Acura ARX-06 — агрегатом V6 2.4, который в компании называют самый малообъемным из тем, что пришлось конструировать для гонок на выносливость.
Язык дизайна прототипа основан на водородном концепте Alpine Alpenglow. Передняя узкая оптика, точнее, создаваемая ею световая подпись появится и на серийных машинах. А вот задние фонари в форме литеры «А» — вряд ли. Название A424_β соответствует номенклатуре прежних гоночных Alpine, но число 24 здесь отсылает к «24 часам Ле-Мана» и дебютному сезону в WEC, а β — к финальному этапу разработки.
И время премьеры выбрано неслучайно. Шестьдесят лет назад Alpine впервые вышла на старт «Ле-Мана», а завтра марафон отмечает свой вековой юбилей. По этой же причине Toyota привезла на кольцо Сарте спортпрототип GR H2 Racing Concept, который будет участвовать в WEC начиная с 2026 года. Он тоже оснащен гибридной установкой, но в отличие от Alpine A424_β, его основным топливом выступает жидкий водород.