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В Интернете опубликовали новые фотографии трехрядного кроссовера KIA EV9

Как сообщает SPEEDME.RU, электрический внедорожник EV9 должен дебютировать уже в этом году. В преддверии этого автопроизводитель Kia выложил несколько фотографий будущей новинки. Интересно, что появились базовой версии, а также вариант GT-Line. Компания раскрыла, что следует ожидать он трехрядного электрокара.

Появились новые фотографии трехрядного кроссовера KIA EV9
© press.kia.com
press.kia.com

Экстерьер кроссовера отличается смелым и футуристическим стилем, но при этом отчетливо характерным для Kia. Корейский автопроизводитель называет философию дизайна «Opposites United», и она отличается «твердой геометрией, чистыми линиями и непримиримо смелым профилем внедорожника». Общий вид остается невероятно близким к концепту.

press.kia.com

Время разгона с места до 100 км/ч равно 9,4 секунды. В улучшенной версии этот показатель уменьшается до 6 секунд.

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