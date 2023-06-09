Появились новые фотографии трехрядного кроссовера KIA EV9

Как сообщает SPEEDME.RU, электрический внедорожник EV9 должен дебютировать уже в этом году. В преддверии этого автопроизводитель Kia выложил несколько фотографий будущей новинки. Интересно, что появились базовой версии, а также вариант GT-Line. Компания раскрыла, что следует ожидать он трехрядного электрокара.

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Экстерьер кроссовера отличается смелым и футуристическим стилем, но при этом отчетливо характерным для Kia. Корейский автопроизводитель называет философию дизайна «Opposites United», и она отличается «твердой геометрией, чистыми линиями и непримиримо смелым профилем внедорожника». Общий вид остается невероятно близким к концепту.

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