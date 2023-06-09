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Поставки иранских автомобилей Saipa в Россию задерживаются

Поставки иранских автомобилей Saipa в РФ задерживаются, об этом заявил официальный импортер бренда - компания "Бест Моторс". Изначально предполагалось, что продажи машин в нашей стране начнутся 1 июня 2023 года, однако этого не произошло.

Поставки иранских автомобилей Saipa в Россию задерживаются
© Пресс-служба Saipa

Ранее сообщалось, что к нам привезут хэтчбек Quik и седан Saina, основанные на модели Kia Pride конца 1980-х гг., а также флагманский седан Shahin, который создан на платформе Toyota Yaris образца 2005 года. Предварительная стоимость этих моделей составит от 1 миллиона до 1,7 млн рублей.

В дальнейшем на российском рынке ожидаются кросс-хэтчбек Saipa Atlas (рестайлинговая версия Quik), а также новый кроссовер, который еще не представлен даже на иранском рынке. Кроме того, в Россию планируется поставлять пикапы дочернего бренда Zamyad, а также Saipa-151 и Padra.

В целом за первый год планируется реализовать в России не менее 10 тыс. автомобилей Saipa и открыть 120 автосалонов, которые будут расположены в европейской части России. В дальнейшем дилерскую сеть планируется расширять за Урал. А план продаж на 3 года составляет 45 тыс. машин.

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