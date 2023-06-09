Китайский аналог Skoda Kodiaq подешевел почти до 2 млн рублей

Еще в мае этого года стоимость автомобиля составляла 2,69 млн рублей. А в июне он уже подешевел до 2,55 млн рублей. Скидка в размере 140 тысяч рублей хоть и небольшая, но заметная. Еще большему снижению стоимости автомобиля способствует участие в дилерских программах. Таким образом, минимальная цена, за которую его можно приобрести, – 2,15 млн рублей.