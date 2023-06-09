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Китайский кроссовер Soueast DX8S подешевел почти до 2 млн рублей

Благодаря спецпрограммам финансирования и trade-in стоимость семиместного китайского кроссовера стала очень привлекательной.

Китайский аналог Skoda Kodiaq подешевел почти до 2 млн рублей
© За Рулем

Еще в мае этого года стоимость автомобиля составляла 2,69 млн рублей. А в июне он уже подешевел до 2,55 млн рублей. Скидка в размере 140 тысяч рублей хоть и небольшая, но заметная. Еще большему снижению стоимости автомобиля способствует участие в дилерских программах. Таким образом, минимальная цена, за которую его можно приобрести, – 2,15 млн рублей.

За Рулем
За Рулем

Характеристики Soueast DX8S типичны для среднестатистического гостя из Поднебесной: безальтернативный 1,5-литровый турбомотор Chery мощностью 156 л.с., работающий в паре с роботизированной КП, привод исключительно передний. Данная модель является аналогом Skoda Kodiaq.

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