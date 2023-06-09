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Поставки SAIPA в РФ задерживаются

Поставки первых иранских автомобилей SAIPA в Россию задерживаются. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на официальный сайт импортера бренда — компанию «Бест Моторс».

Поставки иранских автомобилей в Россию задерживаются
© ТАСС

Сроки поставки автомобилей и причины задержки не уточняются. Дату их поступления в РФ объявят позже.

Напомним, что изначально продажи SAIPA планировали начать в России с 1 июня 2023 года. В частности, в страну должны были поставить седаны Saina и Shaahin, а также хетчбэк Quik. По предварительным данным, их стоимость составит от 1 до 1,7 миллиона рублей.

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