Поставки иранских автомобилей в Россию задерживаются

Поставки первых иранских автомобилей SAIPA в Россию задерживаются. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на официальный сайт импортера бренда — компанию «Бест Моторс».

Сроки поставки автомобилей и причины задержки не уточняются. Дату их поступления в РФ объявят позже.

Напомним, что изначально продажи SAIPA планировали начать в России с 1 июня 2023 года. В частности, в страну должны были поставить седаны Saina и Shaahin, а также хетчбэк Quik. По предварительным данным, их стоимость составит от 1 до 1,7 миллиона рублей.