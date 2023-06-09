$82.64+0.5589.01+0.97

В Госдуму внесен законопроект, отменяющий предъявление ОСАГО при смене автовладельца

В России могут отменить требование предъявлять полис ОСАГО при смене собственника автомобиля. Соответствующий законопроект внес в Госдуму глава комитета ГД по транспорту Евгений Москвичев, сообщает «Интерфакс».

Требование предъявлять ОСАГО при перерегистрации машины могут отменить
© Григорий Сысоев/РИА Новости

В частности, законопроектом предлагается исключить из закона об ОСАГО требование к новому владельцу автомобиля заключить договор ОСАГО на 1 год перед проведением регистрационного действия по смене владельца. В пояснительной записке к законопроекту указывается, что регистрация машины не накладывает на автовладельца обязанности эксплуатировать машину, и она может длительное время не использоваться.

«Одновременно необходимо отметить, что ответственность за несоблюдение требований законодательства об обязательном страховании владельцев транспортных средств предусмотрена исключительно в случае выявления указанного нарушения при надзоре за дорожным движением», — подчеркивается в пояснительной записке.

Если законопроект будет принят, он должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.

Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители