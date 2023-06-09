Требование предъявлять ОСАГО при перерегистрации машины могут отменить

В России могут отменить требование предъявлять полис ОСАГО при смене собственника автомобиля. Соответствующий законопроект внес в Госдуму глава комитета ГД по транспорту Евгений Москвичев, сообщает «Интерфакс».

© Григорий Сысоев/РИА Новости

В частности, законопроектом предлагается исключить из закона об ОСАГО требование к новому владельцу автомобиля заключить договор ОСАГО на 1 год перед проведением регистрационного действия по смене владельца. В пояснительной записке к законопроекту указывается, что регистрация машины не накладывает на автовладельца обязанности эксплуатировать машину, и она может длительное время не использоваться.

«Одновременно необходимо отметить, что ответственность за несоблюдение требований законодательства об обязательном страховании владельцев транспортных средств предусмотрена исключительно в случае выявления указанного нарушения при надзоре за дорожным движением», — подчеркивается в пояснительной записке.