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ЦБ определил девять регионов с высоким риском мошенничества по ОСАГО

Банк России выделил девять регионов России с самыми высокими рисками мошенничества в системе ОСАГО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные "Мониторинга региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО".

Названы регионы, где больше всего мошенничают с ОСАГО
© depositphotos.com

По данным за скользящий год, на 1 апреля 2023 года к "красной" (высокорисковой) зоне отнесены девять субъектов РФ, включая Северо-Кавказский федеральный округ (за исключением Кабардино-Балкарии и Ставропольского края), Новосибирскую и Иркутскую области в Сибирском федеральном округе, Хабаровский и Приморский край - в Дальневосточном.

Суммарная доля сборов страховых премий (платы за полис) в субъектах "красной" зоны составила 6,4% рынка ОСАГО, а на страховые выплаты в этих регионах пришлось 11% от их объема по стране.

Средняя выплата по ОСАГО за исследуемый период составила 72,4 тыс. руб. и увеличилась на 5,3% по сравнению с показателем прошлого года.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесен законопроект, предполагающий отказ от предъявления полиса ОСАГО при перерегистрации автомобиля.

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