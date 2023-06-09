Илон Маск намерен договориться о строительстве фабрики Tesla во Франции

"В мае Маск встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном . После этой встречи Маск сказал, что Tesla надеется сделать значительные инвестиции в страну. Высказывания бизнесмена породили версию о том, что Tesla построит Gigafactory во Франции", - говорится в статье.

Отмечается, что Маск сможет провести переговоры на крупнейшей технологической конференции Франции Vivatech в Париже. В настоящее время Tesla исследует страны мира для своих следующих фабрик Gigafactory.

В мае Маск во время визита в Версальский дворец рассказал журналистам, что пока Tesla не определила график для реализации проектов в стране. Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр тогда указал на то, что Париж продолжит переговоры с Маском, а "содержание этих дискуссий пока лучше держать в секрете". Франция имеет долгую историю производства автомобилей с Renault и Peugeot.