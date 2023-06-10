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Беспилотные автомобили в РФ обязали помечать специальным знаком

В России предложили обозначать беспилотные автомобили специальной меткой, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта Российской Федерации. Предполагается, что это будет белый треугольник с черной буквой «А» внутри.

Беспилотные автомобили в РФ обязали помечать специальным знаком
© Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В соответствии с постановлением правительства РФ на заднем стекле или другой задней или боковой поверхности высокоавтоматизированного транспортного средства должен быть специальный знак «Автономное управление» в виде равностороннего треугольника белого цвета вершиной вверх с каймой красного цвета, в который вписана буква «А» черного цвета, — заявили в министерстве.

Длина стороны треугольника должна составлять не менее 200 мм, а ширина красной окантовки должна быть равна одной десятой этой величины. В России в настоящее время проводится эксперимент по перевозке пассажиров и грузов с использованием беспилотных автомобилей.

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