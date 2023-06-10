Эксперты зафиксировали самые высокие штрафы ГИБДД у водителей в возрасте до 30 лет

Самые большие суммы штрафов ГИБДД получают водители в возрасте от 21 года до 30 лет, самые низкие - автомобилисты старше 60 лет. К таким выводам пришли эксперты банка "Русский стандарт", изучив все операции по оплате штрафов ГИБДД по картам банка в марте - мае 2023 года и за аналогичный период 2022 года.

По статистике банка, имеющейся в распоряжении ТАСС, самые низкие средние чеки штрафов (468 рублей) - у водителей старше 60 лет. Далее в зависимости от величины средней суммы платежа - россияне в возрасте 31-40 лет (611 рублей), 51-60 лет (640 рублей), 41-50 лет (660 рублей) и, наконец, самые молодые автомобилисты 21-30 лет (691 рубль).

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При этом российские автомобилисты, судя по всему, стали аккуратнее вести себя на дороге, указали в "Русском стандарте". Так, общее количество оплаченных штрафов ГИБДД этой весной снизилось на 29% относительно того же периода годом ранее. Средняя сумма одного такого платежа по картам банка минувшей весной также уменьшилась - до 630 рублей с 707 рублей годом ранее.

"По данным банка, самая популярная сумма платежа за штраф ГИБДД весной 2023 года - 250 рублей. На нее пришлось 73% всех таких операций по картам банка. На втором месте - сумма в 500 рублей с долей в 7%. На третьем - 750 рублей с показателем в 3%", - уточнили в "Русском стандарте".

Чаще всего штрафы ГИБДД оплачивали в мае на фоне активного старта дачного сезона. На этот месяц минувшей весной пришлось 42% всех таких платежей, еще 30% - на март и 28% - на апрель.

Кроме того, согласно данным банка, мужчины лидируют по количеству платежей за нарушение правил дорожного движения. На них этой весной пришлось 72% таких операций по картам банка, а на женщин - 28%. При этом средний чек одного платежа у мужчин немного выше, чем у женщин - 637 рублей против 613 рублей соответственно.