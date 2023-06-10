$82.64+0.5589.01+0.97

Гибрид 296 GTB стал самым быстрым дорожным Ferrari на Нюрбургринге

Гибридная модель 296 GTB стала быстрейшей дорожной Ferrari на трассе Нюрбургринг. Летом 2021 года в линейке легендарной марки Ferrari появился новый гибрид. Внешне похожая на модель SF90 Stradale, берлинетта 296 GTB стала первым дорожным автомобилем итальянской компании с двигателем V6. Новинка получила 663-сильный 3,0-литровый V6 и 167-сильный формульный электромотор MGU-K, встроенный между ДВС и восьмиступенчатым «роботом» DCT. В итоге это сочетание сделало 830-сильное купе одним из лидеров культовой трассы Нюрбургринг.

Гибрид 296 GTB стал самым быстрым дорожным Ferrari на Нюрбургринге
© Motor.ru

За руль суперкара сел Кристиан Гебхард — редактор и тест-пилот немецкого издания Sport Auto, который установил немало рекордов на «Нордшляйфе». Опытнейший пилот на модели с пакетом Assetto Fiorano и шинами Michelin Pilot Sport Cup 2 R проехал круг за 6:58.7.

Этот результат сделал Ferrari 296 GTB быстрейшим автомобилем марки и лишь одним из 15 автомобилей, проехавшим трассу быстрее семи минут!

Как отмечают в издании, Ferrari крайне редко предоставляет свои модели для подобных тестов, поэтому, например, потенциал супергибрида Ferrari SF90 Stradale на «Нордшляйфе» так и не раскрыт. При этом 296 GTB оказалась почти на две секунды быстрее Ferrari 488 Pista и лишь полсекунды уступила Porsche 911 GT2 RS (991.2).

Motor.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители