Гибрид 296 GTB стал самым быстрым дорожным Ferrari на Нюрбургринге

Гибридная модель 296 GTB стала быстрейшей дорожной Ferrari на трассе Нюрбургринг. Летом 2021 года в линейке легендарной марки Ferrari появился новый гибрид. Внешне похожая на модель SF90 Stradale, берлинетта 296 GTB стала первым дорожным автомобилем итальянской компании с двигателем V6. Новинка получила 663-сильный 3,0-литровый V6 и 167-сильный формульный электромотор MGU-K, встроенный между ДВС и восьмиступенчатым «роботом» DCT. В итоге это сочетание сделало 830-сильное купе одним из лидеров культовой трассы Нюрбургринг.

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За руль суперкара сел Кристиан Гебхард — редактор и тест-пилот немецкого издания Sport Auto, который установил немало рекордов на «Нордшляйфе». Опытнейший пилот на модели с пакетом Assetto Fiorano и шинами Michelin Pilot Sport Cup 2 R проехал круг за 6:58.7.

Этот результат сделал Ferrari 296 GTB быстрейшим автомобилем марки и лишь одним из 15 автомобилей, проехавшим трассу быстрее семи минут!