Bugatti объявила об отзыве Chiron Super Sport из-за неправильных колёс

Компания Bugatti объявила об отзыве гиперкара Chiron Super Sport из-за неправильных колёс. Даже клиенты, приобретающие эксклюзивные автомобили за миллионы долларов, не застрахованы от отзывных кампаний. В этом на собственном опыте убедился один из обладателей гиперкара Bugatti Chiron Super Sport в Северной Америке, автомобиль которого оказался с заводским дефектом. Причём в данном случае речь идёт не столько о проблеме с надёжностью, сколько о досадной ошибке в конфигураторе, которая потенциально может привести к опасному инциденту.

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Когда речь заходит об автомобиле с 1600-сильным W16, мелочей быть не может, ведь Bugatti Chiron Super Sport разгоняется до 440 километров в час. Для безопасного движения на такой скорости были разработаны особые колёса, которые отличаются от дисков «обычного» Bugatti Chiron.

Однако из-за ошибки в онлайн-конфигураторе колёса BBS Leichtbaurad от базового Bugatti Chiron вдруг оказались доступны для заказа на Bugatti Chiron Super Sport и Bugatti Chiron Super Sport 300+. Один из покупателей воспользовался этой опцией, производитель собрал желаемую версию машины и доставил её клиенту.