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Volkswagen ID.Buzz получил агрессивный облик

Электрический микроавтобус Volkswagen ID.Buzz получил агрессивный дизайн от Irmscher. Ателье Irmscher сделало себе имя на доработке автомобилей Opel и долгое время специализировалось исключительно на моделях этой марки. Но сейчас своё внимание специалисты компании стали уделять и автомобилям Volkswagen. После доработки коммерческого микроавтобуса Volkswagen T6.1 в пассажирском варианте Multivan ателье переключилось на электрический микроавтобус Volkswagen ID.Buzz. Электромобиль получил новый аэродинамический обвес, все детали которого прошли испытания в аэродинамической трубе.

Volkswagen ID.Buzz получил агрессивный облик
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Комплект тюнинга включает в себя накладки на передний и задний бамперы, новые пороги и увеличенный в размерах спойлер на крыше. Заявлено, что все детали повышают устойчивость на дороге.

Motor.ru

Дополнить экстерьер можно за счёт линейки 20-дюймовых колёс New Star, доступных в разных вариантах цветового оформления. Диски сочетаются с новыми пружинами подвески, которые на 30 миллиметров снижают дорожный просвет — и ради дизайна, и ради улучшения управляемости.

Motor.ru

Интерьер Volkswagen ID.Buzz в ателье предлагают перешить дорогой кожей от Irmscher Manufaktur, а также дополнить фирменными велюровыми коврами и накладками на пороги из нержавеющей стали.

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