Ford отзывает 125 000 автомобилей в США из-за проблем с двигателем

В данном контексте под катастрофой подразумевается, в буквальном смысле, сквозная дыра в блоке цилиндров двигателя из-за изношенных подшипников коленчатого вала. Документы, приложенные к объявлению об отзыве, содержат хронику расследования Ford отказов 2,5-литрового двигателя, выпущенного с 7 июля 2022 года или ранее. Автопроизводитель получил 23 сообщения о пожарах под капотом по всему миру, предполагаемой причиной которых была дыра либо в блоке двигателя, либо в поддоне.