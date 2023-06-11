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Ford отзывает 125 000 автомобилей в США из-за проблем с двигателем

Национальная администрация безопасности дорожного движения сообщила, что Ford Motor подала заявку на отзыв некоторых автомобилей Escape 2020-2023 годов, пикапов Maverick 2022-2023 годов и автомобилей Corsair 2021-2023 годов, в общей сложности 125 322 автомобиля. Причиной отзыва автомобилей стала вероятность катастрофического отказа двигателя.

Ford отзывает 125 000 автомобилей в США из-за проблем с двигателем
© globallookpress.com

В данном контексте под катастрофой подразумевается, в буквальном смысле, сквозная дыра в блоке цилиндров двигателя из-за изношенных подшипников коленчатого вала. Документы, приложенные к объявлению об отзыве, содержат хронику расследования Ford отказов 2,5-литрового двигателя, выпущенного с 7 июля 2022 года или ранее. Автопроизводитель получил 23 сообщения о пожарах под капотом по всему миру, предполагаемой причиной которых была дыра либо в блоке двигателя, либо в поддоне.

Ford советует клиентам как можно скорее безопасно остановиться и выключить двигатель, если они слышат шум двигателя, теряют мощность или видят дым.

Отзыв затрагивает 86 656 автомобилей Edge, 35 501 пикап Maverick и 3165 автомобилей Corsair . Ford начнет уведомлять владельцев транспортных средств с 12 июня, а план исправления, как ожидается, будет объявлен в третьем квартале.

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