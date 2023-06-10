Mercedes-Benz G-Class стал четырехцилиндровым и сильно подешевел. В Китае начались продажи 2,0-литровой версии рамного внедорожника: Mercedes-Benz G 350 получил двигатель M 264, но сохранил 9-ступенчатый автомат и систему полного привода с блокировками трёх дифференциалов. По сравнению с восьмицилиндровой модификацией G 500 цена снизилась почти на 25 процентов: отныне «Гелик» стоит от 1 424 800 юаней (16,5 миллиона рублей).

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Малолитражный Mercedes-Benz G-Class снаружи можно узнать только по шильдикам. «Турбочетвёрка» разовьёт 258 лошадиных сил и 370 Нм крутящего момента, что позволит рамному вездеходу разогнаться с места до 100 километров в час за 8,1 секунды. Интересно, что экономия топлива относительно версии с V8 — всего 1,8 литра на 100 километров.

Зато владельцы четырёхцилиндровых внедорожников смогут сэкономить на налогах, ведь в Поднебесной тарифы рассчитываются исходя из рабочего объёма двигателя. За пределами Китая бензиновый G 350 не появится: тот же числовой индекс у более тяговитой шестицилиндровой дизельной версии. Не за горами плановый рестайлинг G-Класса, после которого моторная гамма может быть пересмотрена.