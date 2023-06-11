АвтоВАЗ начал проверку дилеров после информации о повышении цен

Российский АвтоВАЗ после публикаций о необоснованном повышении цен на Lada Vesta NG начал проверку в отношении трех дилерских центров в Москве.

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С 10 июня компаниям, которым принадлежат дилерские центры "Автогермес", "Торгмаш" и "Техинком", приостанавливается отгрузка новых автомобилей Lada Vesta.

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"В случае, если результаты проверки подтвердят систематические нарушения дилерских соглашений, предписывающих в том числе реализацию автомобилей по рекомендуемым розничным ценам, к данным партнерами будут применены штрафные санкции: значительное сокращение квот на поставку новых автомобилей или разрыв дилерского соглашения", - отметили в АвтоВАЗе.

Там также подчеркнули: если вы столкнулись с отказом официального дилерского центра Lada продать автомобиль по рекомендованной розничной цене - необходимо сообщить о таком факте по телефону горячей линии или отправить сообщение лично вице-президенту АвтоВАЗа по продажам и маркетингу Дмитрию Костромину по ссылке с QR кода, размещенного в каждом автосалоне.

Ранее, напомним, президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что завышение цен дилерами будет жестко контролироваться, вплоть до расторжения контракта.

9 июня в России стартовали продажи Lada Vesta NG. Автомобили доступны сразу во всех типах кузова: седан, Cross седан, SW и SW Cross.

Седана Lada Vesta предлагается в комплектациях Comfort, Life, Enjoy и Techno стоимостью от 1 239 900 до 1 564 900 рублей. Vesta Cross можно купить в этих же версиях исполнения, за исключением базовой Comfort, цены - от 1 542 900 до 1 684 900 рублей. Универсал Lada Vesta SW и Vesta SW Cross доступны только в базовой комплектации, стоимость составляет 1 329 900 и 1 511 900 рублей.

Lada Vesta вышла на рынок как с 8-клапанным двигателем (90 л.с.), так и с 16-клапанным мотором (106 л.с.). Оба мотора работают в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Производство модели с "автоматом" начнется до конца года, а старт продаж ожидается на рубеже этого и следующего годов.