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«АвтоВАЗ» заявил, что откажется от завышающих цены дилеров

«АвтоВАЗ» начал проверку в отношении ряда московских дилерских центров после появления в СМИ публикаций о завышении цен на новые автомобили концерна торговыми площадками. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

АвтоВАЗ откажется от завышающих цены дилеров
© globallookpress.com

В пресс-службе пояснили, что концерн приостановил отгрузку новых автомобилей Lada Vesta NG («New Generation») в центры «Торгмаш», «Техинком» и «АвтоГЕРМЕС».

В том случае, если результаты проверки подтвердят информацию о систематическом нарушении дилерами соответствующих соглашений, к ним будут применены штрафные санкции, отметили в концерне.

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В частности, будут существенно сокращены квоты на поставки новых машин. Также не исключается разрыв дилерских соглашений.

Ранее в «АвтоВАЗе» сообщили о начале поставок обновленной Lada Vesta в российские дилерские центры.

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