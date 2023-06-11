АвтоВАЗ откажется от завышающих цены дилеров

«АвтоВАЗ» начал проверку в отношении ряда московских дилерских центров после появления в СМИ публикаций о завышении цен на новые автомобили концерна торговыми площадками. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

В пресс-службе пояснили, что концерн приостановил отгрузку новых автомобилей Lada Vesta NG («New Generation») в центры «Торгмаш», «Техинком» и «АвтоГЕРМЕС».

В том случае, если результаты проверки подтвердят информацию о систематическом нарушении дилерами соответствующих соглашений, к ним будут применены штрафные санкции, отметили в концерне.

В частности, будут существенно сокращены квоты на поставки новых машин. Также не исключается разрыв дилерских соглашений.