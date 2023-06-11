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Электромобиль Porsche Taycan превратили в шипастого «убийцу»

Шведский художник Фабиан Бергмарк Несман превратил электрический Porsche Taycan в инсталляцию с 73 шипами на кузове. Презентация арт-кара под названием Assassin (Убийца) состоялась в рамках мероприятия Porsche Scopes в Стокгольме.

Электромобиль Porsche Taycan превратили в шипастого «убийцу»
© Carakoom

Окрашенные в цвет кузова серебристые шипы прикреплены к крыше, капоту, крышке багажника, бамперам, дверям и крыльям. По словам автора, они должны установить границы безопасности вокруг объекта, на который они прикреплены.

Шипы, рога и колючки присутствуют во всех абстрактных скульптурах художника. Говорят, что они «колеблются между естественным и неестественным, поднимая вопросы восприятия в зависимости от контекста».

Трехдневное мероприятие проходило на территории бывшей теплоцентрали Värmeverket площадью 5000 квадратных метров с 26 по 28 мая. В нем приняли участие более 65 художников из области музыки, дизайна, искусства, технологий и социальных сетей.

В рамках мероприятия прошло более 35 спектаклей, показов мод и мастер-классов. Также участники продемонстрировали 10 инсталляций. «Шипастый» Porsche Taycan установили посреди пруда, в окружении мха, травы и тумана.

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