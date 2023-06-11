Все больше россиян отказываются от приобретения страховки ОСАГО

Российские водители все чаще отказываются от оформления ОСАГО. Автомобилисты не хотят приобретать страховой полис, а претензии к работе страховщиков достигли своего максимума. Застраховать транспортное средство в категории повышенного риска стало почти невозможно. Более того, ремонт автомобиля по страховке после ДТП затягивается из-за отсутствия запчастей.

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Водители сталкиваются с проблемами при расчете ущерба, который напрямую отражается на выплатах.