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Все больше россиян отказываются от приобретения страховки ОСАГО

Российские водители все чаще отказываются от оформления ОСАГО. Автомобилисты не хотят приобретать страховой полис, а претензии к работе страховщиков достигли своего максимума. Застраховать транспортное средство в категории повышенного риска стало почти невозможно. Более того, ремонт автомобиля по страховке после ДТП затягивается из-за отсутствия запчастей.

Все больше россиян отказываются от приобретения страховки ОСАГО
© Слово и Дело

Водители сталкиваются с проблемами при расчете ущерба, который напрямую отражается на выплатах.

При этом цена полиса ОСАГО значительно выросла, несмотря на возмущения автомобилистов. Система страховки не учитывает реальную стоимость ремонта. Водителям приходится обращаться в суд, чтобы взыскать разницу между выплатами по полису и реальными затратами на ремонт, пишет портал NJcar.

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