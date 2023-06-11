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Раскрыты подробности об обновленном Chevy Malibu 2024 года

Обновленный седан Chevy Malibu продолжают готовить к выходу. Автомобиль получил минимальное количество изменений и почти не прибавил в цене.

Раскрыты подробности об обновленном Chevy Malibu 2024 года
© Car.ru

Chevy Malibu после планового обновления сохранит привычные черты кузова. Известно, что производитель будет предлагать модель на рынке в 4-х комплектациях. Список опций незначительно изменился. По этой причине стоимость новинки максимально приближена к прежнему прайсу.

Так, в начальном исполнении Chevy Malibu оценивается всего на 100 долларов или 8 125 рублей дороже. Приобрести автомобиль можно будет за 2 039 000 рублей. В комплектации RS рекомендованная розничная стоимость составляет 27 095 долларов или 2 201 000 рублей. Более дорогие версии 1LT и 2LT оцениваются производителем в 28 100 и 31 500 долларов или 2 283 000 и 2 559 000 рублей соответственно.

Изменения затрагивают в основном версию LS. Известно, что в базовом оснащении автомобиль получит боковые зеркала с корпусами в цвет кузова. В качестве опции покупатели смогут приобрести аварийный набор и запасное колесо. В стандартной комплектации предусмотрен набор для накачивания шин.

Производитель больше не будет предлагать автомобили в оттенках Riverside Blue и Dark Ash. В линейке появился новый цвет - Lakeshore Blue Metallic. Сообщается, что серийное производство обновленной модели будет запущено 21 июня 2023 года. Эксперты уверены, что седан будет представлен на рынке до 2026 года.

Стремление концерна GM к развитию электрокаров не оставляет в линейке место для бюджетного 4-дверного седана. Однако Malibu пользуется популярностью в разных странах, так как отличается большим пространством в салоне и низкой стоимостью. Есть вероятность, что модель продержится на рынке до 2030 года, но уже в новом поколении.

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