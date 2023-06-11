Jaguar сделал новые спорткары E-Type в честь побед прошлого

Британская компания Jaguar сделала новые E-Type в честь славных побед прошлого. В 2021 году подразделение Jaguar Classic представило первые экземпляры возрождённого E-Type — лимитированную версию посвятили 60-летию модели. В 2023 году пришло время праздновать первые победы спорткара, в честь которых сделаны автомобили Project ZP — семь пар купе и кабриолета, посвящённых успехам Грэма Хилла и Роя Сальвадори в гонках 1961 года. А позже появится и современный Jaguar F-Type по мотивам линейки E-Type Project ZP. Возрождённые модели отдают дань уважения своим историческим прототипам.

© motor.ru

Кабриолет цвета Oulton Blue с чёрными деталями стилизован под двухдверку Грэма Хилла цвета Indigo Blue. Салон отделан красной кожей Bridge of Weir и материалом Hardura, а мастер-гравер Джонни «King Nerd» Доуэлл выполнил шильдики из анодированного алюминия для салона — на табличках изображён силуэт автомобиля, схема трассы Oulton Park с клетчатым флагом, половина лаврового венка, а также цитата Хилла: «В гонке моя машина становится частью меня, а я становлюсь частью автомобиля».

Видео дня

Купе, вдохновлённое окраской оригинального автомобиля Pearl Grey Роя Сальвадори, окрашено в цвет Crystal Grey, названный в честь трассы Crystal Palace, на которой Рой 21 мая 1961 года одержал свою первую победу на E-Type. Салон BUY 1 обшит кожей Bridge of Weir тёмно-синего цвета с соответствующей отделкой Hardura и рулевым колесом из бука, а алюминиевые детали центральной консоли анодированы в серый цвет. Табличка имеет выгравированную вторую половину лаврового венка, схему трассы Crystal Palace, силуэт автомобиля и прозвище Роя Сальвадори «Король аэродромов».