Автомобили «Москвич» заступили на службу в Росгвардию

В столице запечатлели бензиновый кроссовер «Москвич 3» с соответствующей цветографической схемой, синей светодиодной балкой и номерами Войск национальной гвардии Российской Федерации. Автомобиль в базовой комплектации «Стандарт» с механической коробкой передач стоит 1 970 000 рублей без учёта скидок; какая именно модификация закупается для нужд правоохранителей — неизвестно.

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Пресс-служба завода «Москвич» не сообщала о закупке отечественных кроссоверов столичным филиалом Росгвардии. В силовом ведомстве тоже не публиковали репортажи о вручении таких машин. Однако сюрпризом служба «Москвичей» в военизированных структурах не стала: автопарк нуждается в постоянном обновлении, а федеральный закон предписывает приобретать машины российского производства.

С июня кроссоверы «Москвич» подорожали, однако по госзакупкам наверняка проходят машины 2022 года выпуска, благо такие до сих пор есть в наличии у официальных дилеров. Один из электромобилей возрождённой марки появился в гараже подмосковного ГИБДД. А ещё «Москвичи» становятся популярны у операторов каршеринга и такси.