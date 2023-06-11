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Автомобили «Москвич» заступили на службу в Росгвардию

В столице запечатлели бензиновый кроссовер «Москвич 3» с соответствующей цветографической схемой, синей светодиодной балкой и номерами Войск национальной гвардии Российской Федерации. Автомобиль в базовой комплектации «Стандарт» с механической коробкой передач стоит 1 970 000 рублей без учёта скидок; какая именно модификация закупается для нужд правоохранителей — неизвестно.

Автомобили «Москвич» заступили на службу в Росгвардию
© motor.ru

Пресс-служба завода «Москвич» не сообщала о закупке отечественных кроссоверов столичным филиалом Росгвардии. В силовом ведомстве тоже не публиковали репортажи о вручении таких машин. Однако сюрпризом служба «Москвичей» в военизированных структурах не стала: автопарк нуждается в постоянном обновлении, а федеральный закон предписывает приобретать машины российского производства.

С июня кроссоверы «Москвич» подорожали, однако по госзакупкам наверняка проходят машины 2022 года выпуска, благо такие до сих пор есть в наличии у официальных дилеров. Один из электромобилей возрождённой марки появился в гараже подмосковного ГИБДД. А ещё «Москвичи» становятся популярны у операторов каршеринга и такси.

Весной стало известно, что Росгвардия пересаживается на китайские автомобили Haval. Чертову дюжину кроссоверов закупили в Тульской области: машины будут служить в подразделениях вневедомственной охраны и в филиале ФГУП «Охрана» Росгвардии.

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