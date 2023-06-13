АвтоВАЗу предложили заменить иностранные слова в названиях моделей

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил в интервью РИА «Новости» о том, что российскому автогиганту стоит обдумать переход с латиницы на кириллицу. Если АвтоВАЗ примет предложение, то Lada Vesta и Granta будут именоваться Лада Веста и Гранта, но при этом сохранят оригинальные названия на экспортных рынках.

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По словам Мантурова, переход на кириллицу в названиях моделей — «это абсолютно справедливо с точки зрения восприятия». Он предположил, что на очередном совете директоров этот вопрос будет вынесен на обсуждение. Стоит отметить, что, помимо трех моделей, которые в настоящее время производятся на заводе в Тольятти (Vesta NG, Granta и Niva), у АвтоВАЗа есть совершенно новый кроссовер — X-сross 5 (перелицованный китайский FAW Bestune T77), сборка которого стартует на днях на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Если АвтоВАЗ перейдет на кириллицу, то, вероятно, это затронет и X-сross 5.

Латинские названия предлагается сохранить только для автомобилей, предназначенных для экспортных рынков. Впрочем, объемы экспорта АвтоВАЗа довольно скромные: в 2023 году компания рассчитывается реализовать за рубежом от девяти до 15 тысяч машин. Для сравнения, в прошлом году завод продал за пределами России 17,2 тысячи автомобилей. Зато на 2024-й прогноз оптимистичный: экспортные продажи могут достичь отметки в 50 тысяч штук.

Что же касается внутреннего рынка, то АвтоВАЗ продолжает бороться с завышением цен у дилеров. В апреле завод пообещал установить максимально допустимые цены на модели Lada и пригрозил продавцам санкциями за завышение стоимости автомобилей вплоть до расторжения контрактов.