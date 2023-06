Двадцать пострадавших от урагана Ferrari выставили на продажу

В состав лота включено 20 автомобилей Ferrari: 512 BB Competizione (1978), 275 GTB/6C Alloy by Scaglietti (1965), 250 GT Coupe Speciale by Pininfarina (1956), 410 Superamerica Coupe Series I by Pininfarina (1956), 330 GTS by Pininfarina (1967), 500 Mondial Spider Series I by Pininfarina (1954), 275 GTS by Pininfarina (1965), 250 GT/L Berlinetta Lusso by Scaglietti (1964), 365 GTB/4 Daytona Berlinetta by Scaglietti (1971), 365 GTB/4 Daytona Berlinetta by Scaglietti (1972), Dino 206 GT by Scaglietti (1968), 250 GT Coupe Series II by Pininfarina (1960), 365 GTC/4 by Pininfarina (1972), 330 GT 2+2 Series II by Pininfarina (1966), 308 GTB ‘Vetroresina’ by Scaglietti (1976), 365 GT 2+2 by Pininfarina (1969), 330 GT 2+2 Series I ‘Interim’ by Pininfarina (1965), 512 BB (1980), Testarossa (1991) и 400 Automatic (1977).