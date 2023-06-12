НефАЗ нашел замену немецким мостам и коробкам передач

НефАЗ нашел замену немецким коробкам передач и мостам. На официальном сайте ПАО КамАЗ появилась информация о тестовой эксплуатации низкопольного газового автобуса 5299-40-57 на дорогах Уфы. Техническая начинка поменялась: если раньше НефАЗы с аналогичным индексом оснащались ведущими мостами и трансмиссиями ZF, то теперь ставка сделана на китайские мосты Hande и автоматическую коробку передач Fast Gear. Китайский двигатель Weichai сохранен.

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До введения санкций основными коробками передач для городских автобусов НефАЗ были немецкие агрегаты ZF и Voith. Прошлой весной даже появились слухи, что на новую продукцию завода придётся ставить восстановленные трансмиссии. Однако НефАЗу удалось найти нового поставщика.

Российский производитель пошёл по пути белорусских коллег: и на МАЗы, и на НефАЗы теперь ставятся гидромеханические 6-ступенчатые коробки передач Fast Gear. Китайская трансмиссия стыкуется и с газовым двигателем Weichai WP7NG 290E51 (279 сил, 1100 Нм), и с дизелем КамАЗ 667.510-310 (301 сила, 1184 Нм). Альтернатива — 5-ступенчатая «механика» КамАЗ-144, но такая коробка передач доступна только для междугородних НефАЗов с высоким полом.