Aston Martin готовит представить 8 новых суперкаров
Aston Martin планирует выпустить восемь новых моделей автомобилей до 2026 года, сообщает Autocar со ссылкой на генерального директора компании Лоуренса Стролла.
В ближайших планах — презентация новых автомобилей, призванных заменить старые модели DBS и Vantage. Как и у оригиналов, у этих новинок будет привод на передние колеса. Стролл говорит, что они выведут автомобильный жанр GT на новый уровень.
Первый электромобиль марки должен выйти в 2025 году. Компания наняла дополнительный персонал для его разработки и раскроет первые подробности 27 мая 2023 года. автомобиль лошадиных сил. Об остальных релизах на следующие три года ничего не сообщается.
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