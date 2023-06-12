В Белоруссии очередь из автомобилей на границе с ЕС выросла в 2,5 раза

Белорусская погранслужба проинформировала о том, что за выходные очередь из автомобилей на въезде в Евросоюз у границ страны увеличилась в 2,5 раза. Об этом сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии в Telegram-канале. "С пятницы очередь транспорта на въезд в ЕС увеличилась в 2,5 раза", - говорится в сообщении. Отмечается, что в выходные дни очереди грузовых автомобилей фиксировались перед пунктами пропуска Кукурыки (Козловичи), Лаворишкес (Котловка), Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони). Также сообщается, что в течение выходных дней очереди легкового транспорта фиксировались перед всеми литовскими пунктами пропуска. Ранее стало известно, что на подъездах к Крымскому мосту откроют 84 досмотровые точки. На площадках установлены дополнительные модули со стационарными металлодетекторами и рентгенотелевизионные установки. Они предназначены для минимально загруженных машин.