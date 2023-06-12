Электромобили "Москвич 3е" появились в каршеринге
Первые электрические кроссоверы "Москвич 3е" появились в каршеринге в Москве. Об этом рассказали в пресс-службе российского бренда. Там также добавили, что совсем скоро такие машины появятся в сервисе поминутной аренды и в Санкт-Петербурге.
"Электрический транспорт - это наше будущее, которое доступно уже сегодня в лице технологичного городского кроссовера "Москвич 3е", - заявил Дмитрий Пронин, генеральный директор завода "Москвич".
Напомним, "Москвич 3е" оснащен электромотором мощностью 50 кВт (193 л.с.) и тяговой батареей емкостью 187 А*ч. Запас хода на одном полном заряде - 410 км. Привод только передний. Цена электромобиля - 3,5 млн рублей.
"Москвич 3е" можно зарядить от быстрой зарядки (DC) до 100% примерно за 1,5 часа, подзарядка от 20 до 80% займет всего 45 минут. На обычной станции (АС) электромобиль будет полностью готов к поездке через 6,5 часов. Наконец, можно подключиться к стандартной розетке 220В - полный заряд займет около 24 часов.