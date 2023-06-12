Электромобили "Москвич 3е" появились в каршеринге

Первые электрические кроссоверы "Москвич 3е" появились в каршеринге в Москве. Об этом рассказали в пресс-службе российского бренда. Там также добавили, что совсем скоро такие машины появятся в сервисе поминутной аренды и в Санкт-Петербурге.

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"Электрический транспорт - это наше будущее, которое доступно уже сегодня в лице технологичного городского кроссовера "Москвич 3е", - заявил Дмитрий Пронин, генеральный директор завода "Москвич".

Напомним, "Москвич 3е" оснащен электромотором мощностью 50 кВт (193 л.с.) и тяговой батареей емкостью 187 А*ч. Запас хода на одном полном заряде - 410 км. Привод только передний. Цена электромобиля - 3,5 млн рублей.