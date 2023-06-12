Собянин: Более 100 тыс. москвичей воспользовались социальным такси с начала года
Столичным социальным такси с начала 2023 года воспользовались более 100 тыс. пассажиров. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«С 2017 года в Москве работает служба «Социальное такси». Она помогает маломобильным пассажирам добираться до важных мест: больниц, образовательных учреждений, аэропортов, вокзалов, а также отправиться на различные экскурсии в рамках коллективных поездок. Запрос горожан на такие перевозки остается высоким. Только в этом году социальным такси воспользовались уже больше 100 тыс. пассажиров», - написал Сергей Собянин.
Отмечается, что в службе задействован специализированный транспорт с подготовленными водителями, умеющими оказывать первую доврачебную помощь, осуществлять высадку и посадку пассажира, фиксировать кресло-коляску и так далее. Заказать услугу можно по телефону: 8 (495) 951-12-21 (ежедневно с 8:00 до 20:00), по электронной почте zakaz.ssp@mosgortrans.ru., а также через мобильные приложения «Московский транспорт» и «Социальное такси».