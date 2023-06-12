$82.64+0.5589.01+0.97

Собянин: Более 100 тыс. москвичей воспользовались социальным такси с начала года

Столичным социальным такси с начала 2023 года воспользовались более 100 тыс. пассажиров. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин: Более 100 тыс. москвичей воспользовались социальным такси с начала года
© Агентство «Москва»

«С 2017 года в Москве работает служба «Социальное такси». Она помогает маломобильным пассажирам добираться до важных мест: больниц, образовательных учреждений, аэропортов, вокзалов, а также отправиться на различные экскурсии в рамках коллективных поездок. Запрос горожан на такие перевозки остается высоким. Только в этом году социальным такси воспользовались уже больше 100 тыс. пассажиров», - написал Сергей Собянин.

Отмечается, что в службе задействован специализированный транспорт с подготовленными водителями, умеющими оказывать первую доврачебную помощь, осуществлять высадку и посадку пассажира, фиксировать кресло-коляску и так далее. Заказать услугу можно по телефону: 8 (495) 951-12-21 (ежедневно с 8:00 до 20:00), по электронной почте zakaz.ssp@mosgortrans.ru., а также через мобильные приложения «Московский транспорт» и «Социальное такси».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители