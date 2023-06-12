Volvo планирует выпустить электрический универсал

Шведская компания Volvo собирается выпустить редкий электрический универсал. К 2025 году половина всех новых моделей Volvo будет выпускаться с электрической силовой установкой, а с 2030 года шведский автопроизводитель намерен делать исключительно электромобили. Ожидается, что основная ставка будет сделана на кроссоверы различных классов и седан, но от традиционных для бренда универсалов Volvo отказываться не намерена. В настоящее время единственным серийным электроуниверсалом является MG5, но в перспективе должны появиться электрические Audi A6 Avant и Volkswagen ID.7.