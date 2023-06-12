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Volvo планирует выпустить электрический универсал

Шведская компания Volvo собирается выпустить редкий электрический универсал. К 2025 году половина всех новых моделей Volvo будет выпускаться с электрической силовой установкой, а с 2030 года шведский автопроизводитель намерен делать исключительно электромобили. Ожидается, что основная ставка будет сделана на кроссоверы различных классов и седан, но от традиционных для бренда универсалов Volvo отказываться не намерена. В настоящее время единственным серийным электроуниверсалом является MG5, но в перспективе должны появиться электрические Audi A6 Avant и Volkswagen ID.7.

Volvo планирует выпустить электрический универсал
© Motor.ru

Глава Volvo Джим Роуэн в интервью изданию Auto Express подтвердил, что компания рассматривает возможность создания электрического универсала на замену Volvo V60 и его «внедорожной» версии Cross Country.

«Можем ли мы сделать действительно красивый и технологичный универсал? Да, конечно можем. Вопрос в том, действительно ли ли мы должны это делать – достаточно ли перспективная такая модель, потому что спрос на универсалы и седаны в Европе упал», — подчеркнул топ-менеджер.

«Это мы должны принимать во внимание, поскольку мы собираемся выпускать новый электромобиль каждый год в течение следующих пяти лет. Будет ли электрический универсал одним из них? Следите за новостями», — сказал Роуэн.

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