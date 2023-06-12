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В Екатеринбурге прохожие обнаружили на дороге трупы двух мужчин

В Екатеринбурге два человека погибли после потасовки. Об этом сообщает ura.news. Отмечается, что погибшие были обнаружены прохожими на дороге на улице Академика Бардина. По словам очевидца, до случившегося на этом месте была потасовка. Пятеро мужчин кричали и пинали машину, а затем все резко разбежались. Полиция устанавливает причины и обстоятельства трагедии. Ранее сообщалось, что в Краснодаре автомобиль такси Lada Granta врезался в скорую помощь и перевернулся. В ДТП пострадавших нет, машины получили механические повреждения.

В Екатеринбурге прохожие обнаружили на дороге трупы двух мужчин
© Газета.Ru
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