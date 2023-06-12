Пикапы Ford Ranger 2023 года появились в продаже в России
На рынок России привезли американские пикапы компании Ford. Стоимость автомобилей в топовой версии составляет 10 млн рублей.
Россияне могут приобрести автомобили Ford Ranger 2023 года выпуска. Такие предложения представлены в нескольких городах - Москве, Самаре, Ростове-на-Дону.
Дилеры делают акцент на версии Wildtrak, которая не является базовой. В списке оснащения представлен кожаный салон, мультимедийный комплекс с экраном на 12 дюймов. Дисплей головного устройства расположен вертикально.
Большая часть автомобилей Ford Ranger, которые поступили на рынок России, представлена с двухлитровыми силовыми агрегатами производительностью 210 л.с. Работает такой мотор в паре с 10-ступенчатой АКПП и системой полного привода. Некоторые дилеры предлагают клиентам экстремальное исполнение модели - Raptor.
В исполнении Raptor предусматривается усиленная подвеска, блокировка межосевых дифференциалов и некоторые спортивные элементы. За движение пикапа отвечает мотор V6, который выдает максимальные 291 л.с. Чтобы разогнаться с места до 100 км/час, требуется 7.9 секунды.
Внимание покупателей привлечено к стоимости новинки. В самом недорогом исполнении автомобиль оценивается в 6 290 000 рублей. Максимальная версия обойдется покупателям в 10 680 000 рублей. Высокая стоимость объясняется организацией поставок по параллельному импорту.
Автомобили Ford Ranger 2023 года поставляются на рынок России по схеме параллельного импорта. Продукция компании Ford не представлена в стране официально. Ранее на рынке появился еще один автомобиль бренда - Ford Edge L 2023 года. В оснащении предусматривается мотор мощностью 252 л.с., 8-ступенчатая АКПП и система полного привода.